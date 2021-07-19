Фигурант тайком от потерпевшего взял его мобильный телефон и перевел на свою карту имевшиеся на счете деньги.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В марте текущего года в полицию обратился 29-летний местный житель, сообщивший, что с его банковского счета пропали 20 000 рублей.Сотрудники полиции установили круг общения потерпевшего, а также выяснили, что накануне он проводил время в компании, где были малознакомые люди.В дальнейшем личность злоумышленника была установлена. Фигуранта задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий.В содеянном мужчина сознался, пояснив, что воспользовался моментом, когда потерпевший отвлекся, взял его телефон и перевел на свою карту имевшиеся на счете деньги. Впоследствии деньги он потратил на личные нужды.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.