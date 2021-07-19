Владимир Киселёв с рабочим визитом посетил Юрьев-Польский. Среди задач – контроль за дорожными работами в городе, а также осмотр местной школы искусств. ЗакСобрание региона по инициативе

Владимир Киселёв с рабочим визитом посетил Юрьев-Польский. Среди задач – контроль за дорожными работами в городе, а также осмотр местной школы искусств. ЗакСобрание региона по инициативе фракции «Единая России» выделило более полутора миллиардов рублей на дорожную деятельность в территориях. Сумма немалая. Вот и Владимир Киселев решил посетить Юрьев-Польский. Там ремонт дороги на улице Шибанкова начался