Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в преддверии профессионального праздника сообщества кадастровых инженеров и в рамках проведения акции «Неделя ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в преддверии профессионального праздника сообщества кадастровых инженеров и в рамках проведения акции «Неделя кадастровых инженеров» 20 июля 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия на тему: «Федеральный государственный надзор в области геодезии и картографии».На вопросы ответит главный специалист - эксперт отдела геодезии и картографии – Николенко Татьяна Владимировна.Время проведения прямой телефонной линии: с 10:00 до 11:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 36-64-63.