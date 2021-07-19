В первом же матче нового сезона первенства России по футболу владимирское «Торпедо» потерпело крупное поражение со счетом 1-4. Игра проходила на домашнем стадионе против команды «Знамя

В первом же матче нового сезона первенства России по футболу владимирское «Торпедо» потерпело крупное поражение со счетом 1-4. Игра проходила на домашнем стадионе против команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуева. Первые 25 минут «Торпедо» вязло инициативу в свои руки и уже на 9-й минуте полузащитник Дмитрий Хохлов открыл счет в матче. Но после пропущенного мяча игроки