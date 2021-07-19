В воскресенье прошла встреча футболистов владимирского Торпедо и
команды Знамя труда из Орехово-Зуево в рамках первого тура Первенства
России.
В воскресенье прошла встреча футболистов владимирского "Торпедо" и команды "Знамя труда" из Орехово-Зуево в рамках первого тура Первенства России.
Наши земляки открыли счет, но затем уступили натиску противника. Черно-белые проиграли со счетом 1:4.
Сейчас "Торпедо" занимает 11 строчку в турнирной таблице.
Следующий матч команда проведет 24 июля в Ярославле против "Шинника".