В воскресенье прошла встреча футболистов владимирского Торпедо и команды Знамя труда из Орехово-Зуево в рамках первого тура Первенства России.

В воскресенье прошла встреча футболистов владимирского "Торпедо" и команды "Знамя труда" из Орехово-Зуево в рамках первого тура Первенства России.Наши земляки открыли счет, но затем уступили натиску противника. Черно-белые проиграли со счетом 1:4.Сейчас "Торпедо" занимает 11 строчку в турнирной таблице.Следующий матч команда проведет 24 июля в Ярославле против "Шинника".