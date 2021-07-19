При этом занято - 87,5% или 1605 мест, свободны - 229 коек.

Во Владимире на базе Областного центра специализированных видов медицинской помощи развёрнуты ещё 28 коек для пациентов с коронавирусом.По информации на 19 июля в больницах Владимирской области действуют 1834 койки для пациентов с коронавирусом. При этом занято - 87,5% или 1605 мест, свободны - 229 коек.37995 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 210 человек.За период наблюдения в области отмечено 1370 летальных исходов.