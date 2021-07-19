Администрация Владимирской области, Минспорта и РФС заключили соглашение о развитии футбола.
Администрация Владимирской области, Минспорта и РФС заключили соглашение о развитии футбола. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.
«К концу 2024 года во Владимирской области откроются пять новых отделений футбола и появятся новые квалифицированные тренеры и судьи. Клубы «Торпедо» и «Муром» сохранят свои профессиональные статусы. В них смогут начинать карьеру талантливые воспитанники областных спортивных школ», - уверены в Белом доме.
За три года во Владимире откроют малоформатный футбольный манеж и восемь мини-футбольных площадок. На четырёх полях заменят покрытие, реконструируют стадион «Торпедо» во Владимире и три других стадиона, расположенных в других городах. Планируется создать школьную и студенческую футбольные лиги.
Одной из ведущих спортивных школ будет присвоен статус «Региональный центр РФС». Ещё четыре учреждения получат статус «Детский футбольный центр».
Что мешало РФС раньше заняться развитием футбола на периферии - не сообщается.