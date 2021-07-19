Администрация Владимирской области, Минспорта и РФС заключили соглашение о развитии футбола.

Администрация Владимирской области, Минспорта и РФС заключили соглашение о развитии футбола. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.«К концу 2024 года во Владимирской области откроются пять новых отделений футбола и появятся новые квалифицированные тренеры и судьи. Клубы «Торпедо» и «Муром» сохранят свои профессиональные статусы. В них смогут начинать карьеру талантливые воспитанники областных спортивных школ», - уверены в Белом доме.За три года во Владимире откроют малоформатный футбольный манеж и восемь мини-футбольных площадок. На четырёх полях заменят покрытие, реконструируют стадион «Торпедо» во Владимире и три других стадиона, расположенных в других городах. Планируется создать школьную и студенческую футбольные лиги.Одной из ведущих спортивных школ будет присвоен статус «Региональный центр РФС». Ещё четыре учреждения получат статус «Детский футбольный центр».Что мешало РФС раньше заняться развитием футбола на периферии - не сообщается.