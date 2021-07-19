Иск надзорного органа удовлетворён, но решение пока не вступило в законную силу.

Октябрьский районный суд Владимира обязал департамент здравоохранения обеспечить льготными лекарствами ребёнка-инвалида.Девочка страдает редким орфанным заболеванием. С 2011 года пульмонолог Областной детской клинической больницы назначил ребёнку «Пульмозим». Однако последний раз её обеспечивали препаратом в начале декабря 2020 году. С 1 января медикамент в Суздальской районной больнице закончился, а пациентка осталась без лекарства.«До настоящего времени она находится без жизненно важного препарата», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.После проверки прокурор потребовал устранить нарушение. Иск надзорного органа удовлетворён, но решение пока не вступило в законную силу.