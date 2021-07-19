Печальную новость опубликовали в соцсетях Городского Дворца культуры. Нина Михайловна проработала в нём более полувека. Основательницы и бессменного руководителя знаменитого

Печальную новость опубликовали в соцсетях Городского Дворца культуры. Нина Михайловна проработала в нём более полувека. Основательницы и бессменного руководителя знаменитого хореографического коллектива “Владимирец” не стало на 88 году. Всю свою жизнь она посвятила культуре. Во Владимир Нина Пешковская приехала в 1960-м. На базе Владимирского тракторного завода она основала ансамбль народного танца «Нарантан». Впоследствии его переименовали