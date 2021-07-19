Они завернули его труп в плёнку и выбросили в овраг.

Во Владимире перед судом предстанут двое мужчин, которые убили работодателя. Они завернули его труп в плёнку.Днём 19 июля прошлого года 24-летний парень задумал поквитаться со своим начальником из-за невыплаты части жалованья. В подельники он взял 33-летнего товарища. Оба приехали на разборку к месту работы будущей жертвы.«В ходе конфликта завязалась драка. Обвиняемые нанесли потерпевшему несколько ударов кирпичом и металлической трубой по голове. Обиженный бывший сотрудник взял электрический удлинитель и задушил пострадавшего. От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте происшествия. В целях сокрытия следов преступления душегубы достали плёнку и обернули в неё тело, после чего выбросили в овраг, расположенный возле места трагедии», - рассказали в Следственном комитете Владимирской области.Далее злоумышленники украли строительный инструмент на сумму более 35 тысяч рублей и скрылись с места убийства.«Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Владимирский областной суд для рассмотрения», - добавили в СУ СК.Мужчины арестованы. Им вменяют кражу и убийство по предварительному сговору. Максимальное наказание по последнему преступлению - пожизненное заключение.