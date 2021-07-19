Октябрьский районный суд удовлетворил требования Суздальского межрайонного прокурора об обеспечении ребенка лекарственным средством.

Октябрьский районный суд удовлетворил требования Суздальского межрайонного прокурора об обеспечении ребенка лекарственным средством.Областной департамент здравоохранения теперь обязан обеспечить несовершеннолетнего ребенка-инвалида, страдающего редким (орфанным) заболеванием, за счет средств бюджета области лекарственным препаратом в назначенном объеме и до момента его отмены.Ранее проведенной проверкой установлено, что по жизненным показаниям ребенку в 2011 году назначено лекарственное средство «Пульмозим». В последующем необходимость его применения ежегодно подтверждалась.Последний раз данным лекарством девочка обеспечивалась Суздальской районной больницей в начале декабря 2020 года, препарат закончился 01 января 2021 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.До настоящего времени ребенок находится без лекарственного обеспечения, что угрожает его жизни и здоровью.Фото автора :