Во Владимирской области обнаружен подпольный офис по изготовлению и выдаче поддельных справок ПЦР-тестов.

Во Владимирской области обнаружен подпольный офис по изготовлению и выдаче поддельных справок ПЦР-тестов.Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Ковровский» были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых было установлено место изготовления фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции. В частном доме одной из деревень Ковровского района мошенники изготавливали справки и передавали клиентам по цене от 500 рублей за штуку.В ходе обыска сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты несколько готовых поддельных справок о ПЦР-тестах, системный блок, техника и приспособления для изготовления справок.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Фото: mvdmedia.ru