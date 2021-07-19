В условиях пандемии, когда корпоратив может быть опасным для здоровья, на свой юбилей Трайтэк решил сделать 20 добрых дел для жителей области.

В условиях пандемии, когда корпоратив может быть опасным для здоровья, на свой юбилей "Трайтэк" решил сделать 20 добрых дел для жителей области.Арина Серавкина - основатель приюта "Мамин домик" в Киржаче обучилась колокольному звону сама и решила дать такую возможность детям из приюта, многодетных семей и с ограниченными возможностями. Открытие школы колокольного звона вместе с владыкой Иннокентием запланировано в праздник Казанской иконы божьей матери. Неожиданно для приюта помочь с подготовкой решил оператор связи - ТРАЙТЭК.Александр Нефедов, генеральный директор ООО ТРАЙТЭК:- Коллеги предложили, зачем нам корпоративное мероприятие, давайте сделаем что-то, что будет характеризовать нас как компанию.//Витиеватым путем решили, что нам необходимо заменить все корпоративные мероприятия на добрые дела. Может это будет и не 20 дел. Это уж так мы для себя назвали. Уже сейчас есть интересная обратная связь. К нам присоединяются, спрашивают, кому мы помогаем, может мы тоже будем участвовать.Никита Горлов, руководитель отдела продаж ООО ТРАЙТЭК:- Моя знакомая работает в компании Биокарт. У них была программа "100 дней на мечту". За 100 дней до Нового года они помогали своим подопечным разными добрыми делами, и я решил, а почему бы нам не сделать тоже самое.Лопаты в руки и всем ТРАЙТЭКом на первое доброе дело. На повестке дня - посадка туй и установка скамеек. Работы никто не боится. Даже оператор "Вестей".- Кто молодец? Я молодец!Все ради подготовки зоны досуга перед детской благотворительной школой к долгожданному открытию.Арина Серавкина, основатель «Маминого дома»:- У нас получилось, потому что люди приехали с огромным желанием, с большим сердцем. Когда и твое желание совпадает с желаниями тех, кто хочет сделать доброе дело, получается чудесный результат.Второе доброе дело - приобретение специализированного велосипеда-тренажера для Ромы. Пока в его руках только сертификат, но его лечебный железный конь уже в пути. Всего до конца лета ТРАЙТЭК исполнит мечты более сотни человек.Наталья Палаткина, заместитель гендиректора ООО ТРАЙТЭК:- Каких-то людей и семьи мы просто знали, что у них точно есть мечта, где-то обращались к коммунальным службам, где-то к главе администрации. Мы же этот подарок делаем ещё и себе. На 20 лет, и мы хотим, чтобы этот проект, "20 добрых дел", остался и в нашей памяти.Кому ещё запомнится юбилей оператора связи, расскажем в следующих выпусках.Любовь Истратова, Александр Чунаев