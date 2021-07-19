Ковровская прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием госпитализации местного жителя.

Ковровская прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием госпитализации местного жителя.Установлено, что гражданин состоит на учете в Центре специализированной фтизиатрической помощи Ковровского межрайонного противотуберкулезного диспансера с февраля 2020 года с диагнозом «туберкулез легких, фаза инфильтрации и распада».Данное заболевание является опасным для окружающих, приводит к необратимым изменениям негативного характера в организме, а в ряде случаев при отсутствии должного лечения – к смертельному исходу.В результате проверки было выяснено, что больной уклоняется от лечения.Суд удовлетворил иск Ковровского городского прокурора о недобровольной госпитализации мужчины. Он будет препровожден в противотуберкулезное учреждение для обследования и лечения сроком на один год, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.