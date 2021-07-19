Это на 10 меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 40 649. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+60 заболевших за сутки). Вчера

Это на 10 меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 40 649. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+60 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла +64. Всего с начала пандемии в областном центре уже 9 502 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 9 562 случая (+60)Гусь-Хрустальный