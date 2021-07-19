Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о подделке и продаже ПЦР-тестов. Об этом рассказала начальник ОИиОС УМВД России по Владимирской области Ирины Гавриченко. В результате ..

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о подделке и продаже ПЦР-тестов. Об этом рассказала начальник ОИиОС УМВД России по Владимирской области Ирины Гавриченко.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Ковровский» установлен факт незаконного изготовления и сбыта справок, содержащих заведомо ложные сведения об отсутствии у пациента коронавируса.«Фиктивные медицинские документы печатались в частном доме в деревне Ковровского района. Цена за один составляла от 500 рублей», - уточнили в пресс-службе УМВД.Во время обыска полицейские изъяли несколько липовых бланков, системный блок, технику и приспособления для изготовления подделок. Вещдоки направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Владимирской области.Ковровской полицией заведено дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».Расследование продолжается.