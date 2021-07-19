Всего в ликвидации последствий аварии принимали участие 15 человек, а также 5 единиц техники.

Около 05-09 в Вязниковском районе на 280 километре трассы М-7 произошло огненное ДТП, в котором погиб один человек.Как рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко, после сообщения о происшествии на место незамедлительно выехали спасатели, скорая медицинская помощь и ГИБДД. В результате столкневения двух машин загорелась фура. Погиб один человек.По предварительной информации регионального УМВД, водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем «МАЗ» с полуприцепом «КРОНЕ», двигаясь по правой полосе в сторону Нижнего Новгорода, наехал на стоящий у светофора «Вольво» с полуприцепом под управлением водителя 1965 года рождения, после чего грузовик загорелся.В результате ДТП водитель автомобиля «МАЗ» скончался.По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.Всего в ликвидации последствий аварии принимали участие 15 человек, а также 5 единиц техники. От МЧС - 10 человек и 3 единицы техники.