За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 70 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 детей.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 70 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 детей.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 97 водителей, управлявших своими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 5 происшествий.Так, вчера, по предварительной информации УМВД России по Владимирской области, в 11 утра во Владимире на улице Толмачевской у дома 1А водитель автомобиля БМВ Х–6, 1993 года рождения, выехала на встречную полосу, где и столкнулась с автомобилем "Киа–Рио" (такси "Убер") под управлением 43-летнего водителя.В результате ДТП пострадали пять человек в такси. Водитель госпитализирован с открытым переломом бедра. Четыре его пассажира получили травмы головы, переломы и ушибы различной тяжести, в том числе 8-летний ребенок. Все, кроме одного 34-летнего мужчины, попали в больницу.Фото: группа "Подслушано автомобилистов | Владимир"