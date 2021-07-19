У владимирских организаций есть месяц, чтобы вакцинировать 60% сотрудников первым компонентом.

Во Владимирской области работодателям, которые до 15 сентября не привьют 60% сотрудников грозят штрафы от 200 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщила врио руководителя регионального Роспотребнадзора Юлия Поцелуева.Санкции предусмотрены частью второй статьи 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Юрлицам грозит от 200 до 500 тысяч штрафа. Для ИП – от 50 до 150 тысяч рублей.«должны наладить в ближайшее время. Мы дали целый месяч, чтобы работники привились первым компонентом препарата», - уточнила она.При этом наличие антител не является противопоказанием для иммунизации. Отказаться можно лишь при наличии медотвода.Вакцинация подростков пока не обсуждается. Заболеваемость детей сохраняется на низком уровне.Напомним, что на минувшей неделе ведомство