За первое полугодие 2021 года во Владимирской области на 9 земельных участках в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Собинском, Кольчугинском, Петушинском районах выявлено зарастание Борщевиком Сосновского на площади 2,4066 га.

За первое полугодие 2021 года во Владимирской области на 9 земельных участках в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Собинском, Кольчугинском, Петушинском районах выявлено зарастание Борщевиком Сосновского на площади 2,4066 га.Собственникам земельных участков были выданы предписания об устранении нарушений, выписаны штрафы, отмечают в Управлении Россельхознадзора по Владимирской, ивановской и Костромской областям. Также информация по нарушителям направлена в Управление Федеральной налоговой службы региона с целью повышения им ставки земельного налога.Отметим, что до 2014 года Борщевик Сосновского считался сельскохозяйственной культурой и выращивался на силос. С декабря 2015 года – внесен в отраслевой классификатор сорных растений Российской Федерации.Листья этого растения содержат биологически активные вещества, которые опасны в корме для скота, так как из-за эстрогенной активности могут привести к нарушению лактации и бесплодию. У человека же сок борщевика усиливает чувствительность кожи к ультрафиолету, что может вызвать солнечные ожоги.