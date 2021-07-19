Тротуаром это не назовешь! Жители улицы Добросельской все чаще жалуются на состояние дорожного полотна в районе остановки Детская больница.

Тротуаром это не назовешь! Жители улицы Добросельской все чаще жалуются на состояние дорожного полотна в районе остановки "Детская больница".- Я иду с палкой и чуть не падаю, это что такое за безобразие!- Мы все ходим, старики, на остановку, для того чтобы проехать в 5 поликлинику, здесь пройти невозможно.Ямы и выбоины, которые явно не соответствуют ГОСТу, по словам местных, не заделывают уже несколько лет. Жалобы на состояние дороги поступают не только от пешеходов, но и от водителей, которые вынуждены убивать пoдвecкy aвтoмoбилeй, въезжая на прилегающую парковку. В мэрии заявили, что тротуар обязательно будет отремонтирован в ближайшем будущем.Алексей Алёкин, консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- План постоянно корректируется и нельзя исключать того, что получится отремонтировать в этом году. Если уж в этом году не получится отремонтировать, то при составлении плана на следующий год к этому вопросу вернемся и включим его в план.