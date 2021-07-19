Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы Гусь-Хрустального. Женщина обвиняется в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы Гусь-Хрустального. Женщина обвиняется в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.Обвиняемая была задержана сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков в апреле текущего года на территории Гусь-Хрустального района. В ходе задержания женщина пыталась избавиться от имевшегося при ней свертка, обмотанного изоляционной лентой, с запрещенным веществом внутри, бросив его под автомобиль.Изъятое вещество было отправлено на экспертизу. Исследование подтвердило, что в свертке находился синтетический наркотик массой 1,19 грамма.Обвиняемая пояснила, что приобрела наркотик через сеть Интернет для личного потребления.В настоящее время уголовное дело передано в суд, сообщает УМВД России по Владимирской области. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет.