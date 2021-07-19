В ходе задержания женщина пыталась избавиться от имевшегося при ней свертка с запрещенным веществом внутри, бросив его под автомобиль.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Обвиняемая была задержана сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков в апреле текущего года на территории Гусь-Хрустального района. В ходе задержания женщина пыталась избавиться от имевшегося при ней свертка, обмотанного изоляционной лентой, с запрещенным веществом внутри, бросив его под автомобиль.Обнаруженное вещество было изъято и направлено на исследование. Результатами экспертизы подтверждено, что в свертке находилось наркотическое средство синтетического происхождения, массой 1,19 грамма.Обвиняемая пояснила, что приобрела наркотик через сеть Интернет для личного потребления.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.