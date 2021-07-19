Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. По данным УМВД области,

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. По данным УМВД области, жительницу задержали в апреле текущего года на территории Гусь-Хрустального района. В ходе задержания женщина пыталась избавиться от свертка, обмотанного изолентой, с запрещенным веществом внутри. Обвиняемая бросила сверток под автомобиль. Экспертиза показала, что