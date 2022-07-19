Блогер и певица Sasha Belair устроила в Подмосковье настоящее представление.

Блогер и певица Sasha Belair устроила в Подмосковье настоящее представление.Одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе стало происхождение необычных рисунков на поле в Рыбинском районе Подмосковья. По словам очевидцев, круги были обнаружены утром, ранее такого в их районе замечено не было.Местные жители выдвинули различные теории, вплоть до вмешательства инопланетных существ и их причастности к рисункам. Также их происхождение объясняли влиянием ветра, микросмерчей и микроторнадо. Тем не менее, подобных катаклизмов, по словам метеорологов, в те дни замечено не было. Более того, за ночь до этого в небе жители обнаружили неопознанный летающий объект, который удалось заснять на камеру телефона.В конечном итоге загадочные круги на полях оказались ничем иным как перфомансом от блогера Sasha Belair. Стоит отметить, что таким образом певица встала в одну линейку с артисткой Катей Лель, которая верит в пришельцев и активно пропагандирует теорию существования внеземных цивилизаций.