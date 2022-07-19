Команда проекта КОД: РОССИЯ провела исследование смыслового поля современной молодежи из 41 региона России. В онлайн-исследовании приняли участие более 500 молодых респондентов. Команда проекта задавала открытые вопросы, чтобы получить развернутое мнение о проблемах молодых людей, их мнение относительно власти, мира взрослых, политики и стратегии развития России.

Команда проекта провела исследование смыслового поля современной молодежи из 41 региона России. В онлайн-исследовании приняли участие более 500 молодых респондентов. Команда проекта задавала открытые вопросы, чтобы получить развернутое мнение о проблемах молодых людей, их мнение относительно власти, мира взрослых, политики и стратегии развития России.Капитан команды проекта КОД: РОССИЯ Алена Август,отметила: Мы не давали образцов ответов, стремясь уйти от принципа тестирования. Хотя это усложнило обработку анкет, общим результатом мы довольны: у нас получилась масштабная фокус-группа, ведущая обсуждение в очень разных категориях на своем языке.Исследование КОД: РОССИЯ,уверены его инициаторы, станет поводом для дискуссий.Проект готов в этом помочь – провести стратегические сессии и дискуссии с вовлечением молодежи и лиц, принимающих решения, организовать общее пространство коммуникаций. Первой такой площадкой стала встреча 18 июля на ВДНХ, где были представлены результаты исследования. В качестве экспертов и участников дискуссии выступили председатель Комитета общественных связей Москвы Екатерина Драгунова, омбудсмен по делам предпринимателей Москвы Татьяна Минеева, депутаты ГД РФ Станислав Наумов, Денис Кравченко, проректор мастерской управления Сенеж Мария Афонина, член Общественной палаты РФ Наталья Кравченко, главред Daily StormАлёна Сивкова. Модератором встречи стала капитан команды проекта КОД: РОССИЯ, политконсультант, эксперт поPRGR-коммуникациям Алена Август.Депутат Госдумы РФАлександр Мажугапринял активное участие в дискуссии о современном образовании: Исследование наглядно показало одну из ключевых проблем современной молодежи: при доступном высшем образовании, когда бюджетными местами обеспечено 70% выпускников школ, большинство из выпускников сталкиваются с проблемами при поиске работы. Нам необходимо создать условия, чтобы студент, который отучился на химика, мог затем работать химиком на производстве или продвигать науку. Исследование КОД: РОССИЯ вселяет уверенность, что мы движемся в одном русле с молодежью.Медиаменеджер команды проекта КОД: РОССИЯИрина Елифероваотметила, что исследование КОД: РОССИЯ не нацелено на решение каких-либо политических задач: Мы не ставили перед собой цель вовлечь молодых людей в политику. Нам интересны сами молодые люди, их проблемы – и в этом ценность такого подхода, который выводит нас на разговор с молодежью на равных. Впрочем, вопросы о политике в анкете исследования все-таки были. Так, согласно результатам опроса, молодежь положительно оценивает работу власти в целом как в своем регионе (39%), так и на федеральном уровне (55%). В волонтерство вовлечены 64% участников исследования.О том, насколько разнообразно смысловое поле современной молодежи, свидетельствует и общий массив, и ТОП-линейка личностей, указанных как авторитеты в области политики, культуры, спорта и общественной деятельности. Первые места в ТОП-политика: Владимир Путин (55%), Сергей Лавров (20%), Владимир Жириновский (17%). В ТОП-бизнес участники исследования назвали Олега Тинькова (15%), Павла Дурова (14%), Сергея Галицкого (9%), а за ним – Илона Маска (8%). ТОП-культура: Александр Пушкин (11%), Никита Михалков (7%), Федор Достоевский (5%).Дискуссию можно посмотреть в трансляции в группе проекта: