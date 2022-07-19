В центре занятости Моя карьера 26 июля откроется творческая мастерская Ватная игрушка. Московским мамам расскажут о заработке на собственном хобби, оформлении самозанятости и привлечении аудитории.

В центре занятости "Моя карьера" 26 июля откроется творческая мастерская "Ватная игрушка". Московским мамам расскажут о заработке на собственном хобби, оформлении самозанятости и привлечении аудитории.Творческая мастерская поможет освоить навыки создания авторских игрушек. Это особенно актуально для женщин, которые находятся в декретном отпуске, но хотят получать дополнительный доход.Эксперты расскажут о реализации творческих идей, открытии собственного бренда, работе с интернет-площадками и поиске покупателей. Мамы узнают о способах рекламы в социальных сетях, совершении первых продаж. После окончания занятий участницы будут обладать навыками, чтобы открыть свое прибыльное дело.Мастерская начнет работать 26 июля в 10:00 в центре занятости "Моя карьера" по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Необходимо .Научиться зарабатывать на своем хобби можно и центре "Моя работа" на улице Шаболовка. Представленная там экосистема "Самозанятость в руки" дает возможность научиться использовать современные инструменты для продвижения услуг и поиска заказов, получить поддержку специалистов на всех этапах, пройти отборы с приглашенными работодателями.За последние два с половиной года московская служба занятости помогла найти работу 30 тысячам мам. Для них доступны карьерные консультации, тренинги, бесплатное профессиональное обучение.Специалисты карьерных центров помогают сориентироваться в актуальных трендах, разрабатывают индивидуальный карьерный сценарий, составляют привлекательное резюме. Мамам предлагают наиболее подходящие варианты трудоустройства и организуют собеседование с работодателями.