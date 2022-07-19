ГБУ ВО «Экорегион» приглашает принять участие в федеральном конкурсе, организованный Всероссийским обществом охраны природы для СМИ и Блогеров «Десятилетие восстановления».

ГБУ ВО «Экорегион» приглашает принять участие в федеральном конкурсе, организованный Всероссийским обществом охраны природы для СМИ и Блогеров «Десятилетие восстановления».Конкурс направлен на стимулирование интереса медиа-пространства к активному освещению мероприятий, направленных на сохранение и развитие экосистем, природоохранных акций, а также мероприятий, направленных на повышение экологической культуры населения.В творческом состязании определены следующие номинации:«Утрачены навсегда» (конкурсные материалы о деградированных и разрушенных экосистемах),«Право на жизнь» (конкурсные материалы о происходящих в настоящее время процессах деградации экосистем и мерах, предпринимаемых для спасения экосистем),«Устойчивое будущее: курсом Всероссийского общества охраны природы» (конкурсные материалы о действиях представителей Всероссийского общества охраны природы по недопущению разрушения экосистем и о мероприятиях ВООП, направленных на восстановление экосистем),«В контакте с природой» (конкурсные материалы, которые вызвали общественный резонанс, способствовали действиям, направленным на восстановление экосистем),«Герой нашего времени» (конкурсные материалы о конкретном человеке или группе людей, которые своими действиями остановили разрушение экосистемы и способствуют ее восстановлению).Каждый участник может направить на конкурс неограниченное количество материалов в одну, несколько или во все номинации конкурса. На каждый материал оформляется отдельная заявочная форма.Итоги озвучат в декабре 2022 года. Победителям проекта 2022 года вручается диплом победителя и выплачивается денежная премия в следующем размере:• за первое место – 50 000 рублей,• за второе место – 40 000 рублей,• за третье место – 30 000 рублей.Заявки на конкурс принимаются до 30 сентября 2022 года включительно.С подробной информацией о конкурсе и правилах участия можно ознакомиться на официальном сайте общероссийской общественной организации «ВООП» -Все интересующие вопросы необходимо направлять на адрес электронной почты . Сотрудники пресс-службы ВООП предоставят разъяснения и дадут рекомендации.