Ликвидированных фирм оказалось 493, а не 1100.

Владимирское УФНС выявило и исправило ошибку аудиторско-консалтинговой организации . Ранее компания сообщала, что во Владимирской области за три месяцаНалоговое ведомство уточнило информацию для редакции vlad.aif.ru, что обнаружило неточность в расчётах экспертов. Ликвидированных фирм оказалось 493, а не 1100. Следовательно, соотношение появившихся (302) и канувших в лету компаний составило более 61%, что выше, чем у соседних регионов. Для сравнения, у Ивановской, Рязанской и Ярославской областей показатели достигают от 45% до 50%.«В данных по 33-му региону есть ошибка. Приносим извинения и благодарим за внимательность. На сайте уже доступна скорректированная таблица», - признали ошибку специалисты FinExpertiza.