«Гусар» – локомотив отрасли арматуростроения России.

Группа Газпромбанка (ИПИФ комбинированный «Газпромбанк – Развитие») стала основным акционером (51% акций) ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» - одного из крупнейших промышленных предприятий Владимирской области и намерена развивать и модернизировать производственную площадку предприятия.«Гусар» – локомотив отрасли арматуростроения России. Мы стратегически смотрим на завод и намерены предпринимать активные действия, как с точки зрения развития площадки и коллектива, так и с точки зрения расширения партнерских взаимоотношений и выхода предприятия на новый уровень, - отметил Геворк Вермишян, Генеральный директор ГПБ Развитие Активов, которое управляет промышленными и непрофильными активами Группы Газпромбанка.Для нас важна не просто производственная площадка, для нас важно спокойствие, обеспечение стабильности и уверенности в будущем наших сотрудников», - добавил Генеральный директор завода Сергей Карачков, который ранее возглавлял другое промышленное предприятие Группы Газпромбанка - ПАО «Уралхиммаш».Александр Березкин, который основал «Гусар» в 2002 году, остается на предприятии в роли почетного президента.Справка:ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» основано в 2002 году в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. В его создании приняли участие ведущие специалисты с опытом работы в машиностроении более десяти лет. При организации работы «Гусара» они применяли новейшие достижения в технологии, технике, управлении и кадровой политике.С момента основания «Гусар» вырос из небольшого завода в одно из крупнейших арматурных предприятий России. В настоящее время общая территория предприятия составляет 8,4 га, а численность коллектива «Гусар» составляет 1400 человек. При этом один из показателей эффективного использования всех видов ресурсов – выработка на одного работающего – на заводе сегодня в 2-4 раза выше, чем на родственных предприятиях по производству арматуры.