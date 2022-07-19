Новый опрос продолжает серию специального московского проекта Лето активного гражданина.

Новый опрос продолжает серию специального московского проекта "Лето активного гражданина".На сайте "Активный гражданин" . Участники проекта выберут лучшие пункты проката в городских парках и общественных местах Москвы. В списке – 11 мест. Также пользователи могут указать иной пункт проката, не представленный для выбора.В этом сезоне в Москве можно арендовать спортивный инвентарь для взрослых и детей в 26 парках и городских зонах отдыха. Лишь в Измайловском парке расположено шесть пунктов проката велосипедов, веломобилей, электромобилей, электросамокатов. А в Парке Горького, помимо перечисленного, есть фитбайки. Там открыто пять пунктов проката.В Воронцовском парке можно взять напрокат как велосипеды, так и детские багги – небольшие автомобили для езды по бездорожью. На ВДНХ есть 500 велосипедов, 200 веломобилей и 168 парк роликов.Выбор лучших пунктов проката – лишь первый вопрос в новом голосовании на сайте "Активный гражданин". Второй вопрос посвящен лодочным станциям. В списке представлено девять вариантов, также можно предложить свой.Три лодочные станции есть в музее-заповеднице "Царицыно": у Верхнего, Среднего и Нижнего Царицынских прудов. С воды открывается вид на Большой дворец и парковые павильоны. На ВДНХ, на 3-м Каменском пруду работает лодочная станция "Алые паруса". Желающие могут прокатиться на лодке рядом с фонтаном "Золотой колос", Музеем кино и пляжем в ландшафтном парке. На Дворцовом пруду парка "Останкино" тоже есть пункт проката.Это голосование является частью специального проекта "Лето активного гражданина". Жители столицы выбирают самые интересные места для отдыха у воды, прогулок, свиданий и другого сезонного досуга.Кстати, в текстах голосований спрятаны буквы и цифры промокодов. Если их сложить и активировать, можно победить и получить дополнительные баллы, билеты в музеи, сувениры и билеты на различные мероприятия.Напомним, столичный проект "Активный гражданин" был запущен восемь лет назад. К сегодняшнему дню его участниками стали свыше шести миллионов человек. Принимая участие в голосованиях и опросах, эти люди принимают активное участие в развитии Москвы.