После прокурорской проверки на недобросовестного подрядчика, выполнявшего капремонт крыши в доме на улице Белоконской, возбуждено уголовное дело. Прокуратура установила, что в 2018 году

После прокурорской проверки на недобросовестного подрядчика, выполнявшего капремонт крыши в доме на улице Белоконской, возбуждено уголовное дело. Прокуратура установила, что в 2018 году жильцы дома решили провести капремонт. Товарищество собственников заключило с компанией договор на проведение работ с кровлей, стоимостью свыше 700 тысяч рублей. Деньги за работу из фонда капитального ремонта подрядчик получил, но, как