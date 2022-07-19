Член Центрального совета, председатель Московского отделения Объединения потребителей России Евгений Чирвин публично обратился к генеральному директору Wildberries Татьяне Бакальчук. По его ..

Член Центрального совета, председатель Московского отделения "Объединения потребителей России" Евгений Чирвин публично обратился к генеральному директору Wildberries Татьяне Бакальчук. По его словам, им поступают многочисленные обращения от граждан, которые столкнулись с контрафактом, купленным в маркетплейсе, об этом сообщает ."Данные жалобы связаны прежде всего с тем, что мало кто из покупателей может сам отличить по фото или описанию товара, что это не оригинал, а контрафакт", – цитирует председателя .Чирвин заявил, что объединение настаивает на полной приостановке продаж на Wildberries до полного устранения всех недоразумений. Его слова приводит телеканал .