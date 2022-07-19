Во вторник стало известно о смерти звезды сериала Сваты Русланы Писанки. Она скончалась в Германии на 57-м году жизни. Сообщают, что артистка последнее время боролась со страшной болезнью. ..

Во вторник стало известно о смерти звезды сериала "Сваты" Русланы Писанки. Она скончалась в Германии на 57-м году жизни. Сообщают, что артистка последнее время боролась со страшной болезнью. Вероятно, из-за нее звезда и сгорела так быстро.Актер Александр Мохов был в шоке, когда узнал о кончине коллеги. "Она не жаловалась, не спекулировала. Я, честно говоря, не знал. Очень самодостаточная, очень сильная женщина", – цитирует актера .