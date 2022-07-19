Ковровских спасателей, пострадавших при взрыве в гаражном кооперативе 18 июля, хотят перевезти на лечение в Нижний Новгород. Об этом их коллеги рассказали в группе ВКонтакте «заметки

Ковровских спасателей, пострадавших при взрыве в гаражном кооперативе 18 июля, хотят перевезти на лечение в Нижний Новгород. Об этом их коллеги рассказали в группе ВКонтакте «заметки спасателя». Вчера, напомним, на пожаре в Коврове пострадали спасатели и местные жители. В ходе тушения огня пострадали муниципальные служащие, а также сгорел их новый автомобиль. Об этом в социальных