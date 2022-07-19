С 1 августа будут проиндексированы пенсии работающим и неработающим пенсионерам.

В Пенсионном фонде рассказали, кого коснется новое повышение пенсий. С 1 августа пенсионеры, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, станут получать на 314,07 рубля больше. Пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы придет прибавка к страховой пенсии. Также проиндексируют военные пенсии.Изменения не коснутся тех, кто получает социальную и государственную пенсию, поскольку для них действуют фиксированные выплаты. В Пенсионном фонде напомнили, что индексация пенсий для 7,3 млн россиян будет автоматической, никаких дополнительных заявлений пенсионерам подавать не нужно.Эксперты подсчитали, что больше всего в 2022 году получат военные пенсионеры, а индексация выплат им обгонит прогнозируемую инфляцию. Выплаты военным пенсионерам выросли на 10% с 1 июня текущего года. Пенсии отставным военным в 2022 году индексируют 4 раза: в январе, внепланово на 9% — в мае, на 10% — с 1 июня, и еще на 4% — с 1 октября. До 1 октября будет оформлена дополнительная надбавка в размере 19,5% пенсионерам — бывшим служащим ОВД. Также с 1 октября этого года на 15,5% проиндексируют пенсии ветеранов Великой Отечественной войны.