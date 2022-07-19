Дольщикам пришлось ждать квартир два лишних года.

В Суздальском районе обманутые дольщики получат своё жилье. Об этом сообщает прокуратура.С 2018 года ООО «СТК Стратегия» вела строительство трёхэтажного 30-квартирного дома в посёлке Боголюбово. Ввести объект в эксплуатацию застройщик обязался до конца 2019 года, но сорвал сроки сдачи.«С 2020 года компания неоднократно получала предостережения и представления, понуждающие завершить возведение МКД», - уточнили в надзорном ведомстве.Благодаря комплексу мер реагирования 14 июля многоквартирный дом введён в эксплуатацию.