На М-7 даже произошёл провал грунта.

В ночь с 18 на 19 июля из-за обильных осадков во Владимире размыло участок трассы Р-132 «Золотое кольцо», расположенный на западном соединении с М-7 в сторону Нижнего Новгорода. Полосы для движения не пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.Для устранения последствий стизии на место выехала аварийная бригада: 5 единиц техники и 5 рабочих. Участок обозначен знаками, выставлена временная схема движения. Дорожники засыпали дорогу гранулятом.Полностью дефекты устранят 21 июля. Специалисты восстановят откос автобана, укрепят его геотекстилем, отремонтируют систему водостока и уложат асфальт. К восстановлению покрытия привлекут манипулятор, самосвалы и экскаваторы.На период проведения работ дорожники будут занимать правую полосу движения. Максимальная скорость будет ограничена до 50 км/ч.Добавим, что после ливня также обвалился участок М-7 у «НИКТИДа», в районе гаражей. Как сообщают , на отрезке автомагистрали произошёл провал грунта.