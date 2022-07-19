В районе Ясенево после комплексной реконструкции начал прием пациентов филиал № 1 детской городской поликлиники № 42. Медицинское учреждение работает по новому московскому стандарту.

В районе Ясенево после комплексной реконструкции начал прием пациентов филиал № 1 детской городской поликлиники № 42. Медицинское учреждение работает по новому московскому стандарту.Филиал расположен по адресу Голубинская улица, дом 21, корпус 2. Обновленное здание посетил мэр столицы Сергей Собянин.Он уточнил, что в Ясеневе находятся шесть поликлиник, включенных в программу модернизации столичных учреждений здравоохранения. "Мало где в районах такой комплексный подход. Две поликлиники уже отремонтированы, реконструированы, еще четыре сейчас будем делать", – сказал градоначальник.Реконструкция каждой поликлиники длится примерно 9-10 месяцев. Но модернизации филиала на Голубинской шла дольше из-за пандемии коронавируса.Но ожидания того стоили, отметил мэр. Он обратил внимание, что в поликлинике полностью обновилось оборудование, которое будет служить пациентам десятки лет.В поликлинике на Голубинской работает 62 сотрудника, 23 из них – врачи. Она рассчитана на 574 посещения в смену.Прием пациентов ведут педиатры, детский хирург, невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, отоларинголог, физиотерапевт и врач лечебной физкультуры. Также оборудованы кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики.Поликлиника на Голубинской заработала по новому московскому стандарту. Кабинеты врачей расположены так, чтобы вероятность возникновения очередей была минимальной.Кабинеты медиков оснастили эргономичной мебелью. Для них предусмотрены уютные комнаты отдыха, где можно решить рабочие вопросы и перекусить.Позаботились и о пациентах. Они ожидают приема в комфорте: с кондиционерами, мягкими диванами, телевизорами, кулерами с питьевой водой. Обновленная навигация позволяет быстро найти нужный кабинет.Помимо реконструкции поликлиник, в Ясеневе ведется комплексное благоустройство. В порядок приводятся жилые микрорайоны, территория Битцевского леса.В скором времени в районе появится несколько крупных объектов. На пересечении Новоясеневского проспекта с Ясногорской и Тарусской улицами строят ледовый дворец. Объект могут сдать уже в следующем году.До конца 2023 года в Ясеневе построят футбольный стадион для физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы". Также в районе появится спортивно-оздоровительный комплекс "Спартак-Волейбол".