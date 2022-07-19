Дознаватели разбираются в причинах трагедий.

Во Владимирской области на двух пожарах погибли три человека: женщина и двое мужчин. В Александровском районе сгорел частный, а в Кольчугино полыхал многоквартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.Днём 18 июля в деревне Лобково вспыхнул жилой дом. Сгорело 150 квадратных метров постройки. Погиб 69-летний пенсионер, пострадал - 39-летний мужчина. Ликвидацией очага возгорания занимались 12 пожарных и 6 спецмашин.Вечером в ведомство поступило сообщение о возгорании в Кольчугино. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В сгоревшей квартире найдены тела 39-летней женщины и 38-летнего мужчины. На тушение выезжали 3 единицы техники и 7 человек личного состава.Дознаватели разбираются в причинах трагедий.