Площадь нового спорткомплекса на Булатниковской улице составит 5,3 тысячи квадратных метров.

Площадь нового спорткомплекса на Булатниковской улице составит 5,3 тысячи квадратных метров.Спальные районы Москвы постепенно преображаются. Среди жилой застройки появляются новые детские сады, школы, спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы. За последние 10 лет в столице возвели более 140 новых спортивных объектов. В этом году завершится строительство еще 22.В городе строятся как крупные объекты для профессиональных занятий, так и районные центры, в которых сможет заниматься каждый житель. Благодаря появлению новых спорткомплексов все больше москвичей начинает вести здоровый образ жизни.Так, спортивный многофункциональный центр с бассейном и тренажерным залом возведут в районе Бирюлево Западное. Новое здание появится на Булатниковской улице (вл. 2). Инвестор уже получил разрешение на строительство объекта, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.По его словам, в четырехэтажном здании будет фитнес-центр, который смогут посещать как взрослые, так и дети, и несколько спортивных залов (тренажерный, для лечебной физкультуры, для занятий фитнесом и другими видами массового спорта).Как Москомархитектуры, фасад здания будет облицован фиброцементными панелями светлого цвета с текстурой под камень. Рядом со спорткомплексом сделают автостоянку на 24 машиноместа, пешеходные дорожки и установят освещение.Войстратенко отметил, что строительство будет контролировать Мосгосстройнадзор. Как только комитет уведомят о начале работ, специалисты составят график проверок спорткомплекса.Кстати, площадь участка, на котором развернется строительство, составляет 0,3 гектара. Право на аренду после городского аукциона приобрело ООО "Модо-Фитнес". Разрешение на возведение объекта действует до 11 января 2025 года.Говоря о развитии Бирюлево Западное, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" построена эстакада над железнодорожными путями Павелецкого направления, благоустроены сквер на Булатниковской области, стадион школы № 2001, парк "Яблоневый сад", открыты участок дороги на улице Подольских Курсантов и транспортная развязка от улицы Харьковской до МКАД.