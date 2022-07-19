Работы по реконструкции газовых сетей в Коптеве скоро завершатся.

Работы по реконструкции газовых сетей в Коптеве скоро завершатся.В столичном районе Коптево обновят свыше 1,5 километра газовых сетей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. В настоящий момент работы проводятся на улицах Новопетровской и Приорова.Решение об обновлении газовых сетей в Коптеве было принято после мониторинга состояния газопровода и обследования на предмет обнаружения следов электрохимической коррозии. Благодаря реконструкции уровень износа будет снижен. Также система будет более надежной.Работы проводятся в несколько этапов. Специалисты получают техническое задание, ведется разработка проектной документации, прокладывается газопровод и врезается в действующую газораспределительную сеть.Реконструкция завершена уже на 90%. Как только она прекратится, по закрытому переходу проведут пневматические испытания. Так проверяют герметичность газопровода. После этого его врежут в действующую газораспределительную сеть. Ввести газопровод в эксплуатацию планируют до октября 2022 года.Стоит отметить, что Коптево развивается, как и другие районы столицы. Здесь по программе "Мой район" благоустроены сквер у кинотеатра "Рассвет", сквер "Вишневый сад", территория Коптевского бульвара, сквер у Дома культуры "Железнодорожник", территории 16 образовательных объектов и 130 дворов.Также в этом районе построены спортивная площадка "Бригантина" и два детских сада, обустроены две велодорожки и 51 велопарковочное место, открыты станции Московского центрального кольца "Лихоборы" и "Коптево", а также реконструирован родильный дом больницы имени Спасокукоцкого и отремонтирован центр социального обслуживания.Ранее сообщалось о ремонте располагающегося в Коптеве детского корпуса Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. Здание было построено в 1965 году. Оно частично нуждается в реконструкции.В обновленном детском корпусе сделают платные отделения на 120 коек, операционный блок на шесть рентген-операционных, кабинеты врачей, ординаторские и комнаты для персонала. А еще в Центре появится отделение анестезиологии и реанимации на 12 коек. Подробнее об этом "Дни.ру".