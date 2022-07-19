На ответственных лиц завели административные дела.

В Коврове прокуроры заставили убрать антисанитарию на пляже озера Старка. Ведомство выявило нарушения в организации места отдыха.«На территории объекта имеется несанкционированное место складирования мусора, отсутствуют урны, не оборудована контейнерная площадка с твёрдым покрытием и ограждением под бункер для сбора ТКО», - пришли к выводу местные прокуроры.Кроме того, властями не проводилась очистка берега от отходов. В адрес МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» внесено представление. Недостатки устранены. На ответственных лиц и учреждение возбуждены административные дела.