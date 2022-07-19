Сгорел цех предприятия по металлообработке.

В Коврове сотрудники МЧС предотвратили взрыв кислородных баллонов и потушили пожар на предприятии по обработке металлов. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Утром 19 июля в 10.53 поступило сообщение о возгорании на улице Свердлова. На место прибыли 5 единиц техники и 17 человек личного состава.Из производственного здания шёл дым. Существовала угроза взрыва кислородных баллонов. Три звена газодымозащитной службы отправились тушить огонь и выносить ёмкости на улицу.К 13 часам известно, что пламя потушено на площади 600 квадратных метров. В результате ЧП пострадал цех и станки. Погибших и пострадавших нет.Дознаватель ведомства разбирается в причинах случившегося.