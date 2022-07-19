Медики Москвы обнаружили у пяти заболевших коронавирусом новый подвид штамма омикрон Кентавр. Как сообщают , он относится к подварианту BA.2.75. К счастью, у всех пациентов болезнь протекает ..

Медики Москвы обнаружили у пяти заболевших коронавирусом новый подвид штамма "омикрон" "Кентавр". Как сообщают , он относится к подварианту BA.2.75. К счастью, у всех пациентов болезнь протекает в легкой форме.Также отмечается, что в России за минувшую неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 30,2%, а число госпитализаций увеличилось на 3,2%. Впрочем, это ожидаемо – в Европе заявили о новой волне. Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призвал страны срочно принять меры, пишет .