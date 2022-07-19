Работы продлятся до конца октября.

Во Владимирской области на участке со 102 до 104 км М-7 ввели временные ограничения для движения машин. Об этом сообщают в ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.В Покрове до конца октября отремонтируют два километра федеральной трассы. Рабочие заменят покрытие износостойким щебеночно-мастичным асфальтобетоном, укрепят обочины, установят бортовой камень, обновят водопропускные трубы. Подрядчик заасфальтирует тротуары вдоль автомагистрали, заменит 700 метров ограждения, смонтирует 170 знаков, нанесёт размету из термопластика.«Будет произведено восстановление посадочных площадок и замена остановок», - уточнили в Упрдоре.В местах ремонта дорогу сузят до одной полосы. Максимальная скорость движения составит до 40 км/ч.