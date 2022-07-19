Работы продлятся до конца октября.
Во Владимирской области на участке со 102 до 104 км М-7 ввели временные ограничения для движения машин. Об этом сообщают в ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.
В Покрове до конца октября отремонтируют два километра федеральной трассы. Рабочие заменят покрытие износостойким щебеночно-мастичным асфальтобетоном, укрепят обочины, установят бортовой камень, обновят водопропускные трубы. Подрядчик заасфальтирует тротуары вдоль автомагистрали, заменит 700 метров ограждения, смонтирует 170 знаков, нанесёт размету из термопластика.
«Будет произведено восстановление посадочных площадок и замена остановок», - уточнили в Упрдоре.
В местах ремонта дорогу сузят до одной полосы. Максимальная скорость движения составит до 40 км/ч.