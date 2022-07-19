Пекинку опять смыло. Первый сильный дождь обрушил часть дороги у НИКТИДа. В соцсетях появились кадры обвала участка трассы Р-132 (напомним, М-7 во Владимире теперь называется именно так). Жалобы

Пекинку опять смыло. Первый сильный дождь обрушил часть дороги у НИКТИДа. В соцсетях появились кадры обвала участка трассы Р-132 (напомним, М-7 во Владимире теперь называется именно так). Жалобы поступали не только от водителей, которым обвал дороги создал неудобство в передвижении, но и от владельцев гаражей, которые находятся в непосредственной близости к месту обвала. Комментарий с