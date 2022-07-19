Напомним, что для владельцев сельхозземель, заросших борщевиком, установлены штрафы от 2 до 150 тысяч рублей.

Владимирские власти закупят спецтехнику для борьбы с борщевиком Сосновского. Обновление автопарка анонсировал Александр Авдеев.Администрация Владимирской области приобретёт грейдеры, экскаваторы и тракторы, которые будут скашивать сорняк.По последним данным, «плантации» растения занимают почти 3,5 тысячи гектаров. В текущем году на обработку территорий выделено 12,5 млн рублей. К концу 2022 года чиновники намерены составить карту районов, где произрастает сорняк.Напомним, что для владельцев сельхозземель, заросших борщевиком, установлены штрафы от 2 до 150 тысяч рублей.