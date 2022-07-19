Илья Чирков, автор и ведущий проекта «Родительский круг», - об опасностях сомнительных «ценностей», пропагандируемых известным видеохостингом.

Илья Чирков, автор и ведущий проекта «Родительский круг», рассказал об опасностях сомнительных «ценностей», пропагандируемых известным видеохостингом.Российские общественники не устают бить в набат: видеохостинг YouTube продолжает игнорировать соблюдение информационной безопасности для несовершеннолетней аудитории. И это касается даже «детского» сервиса YouTube Kids. На платформе, рассчитанной на интересы маленьких пользователей, вслед за обычными мультиками в рекомендательной форме появляется откровенно недетский контент. Сейчас хостинг признан психологами источником растущей тревоги и проявлений недопустимого поведения у детей младше 13 лет (не только в России, но и по всему миру).Илья Чирков, школьный учитель, аспирант, консультант по вопросам воспитания и обучения, автор и ведущий владимирского проекта «Родительский Круг» проанализировал ситуацию.«Задумайтесь, у каждого ребенка сейчас есть доступ к специфическому контенту. При этом, патриотические каналы часто блокируются или даже полностью удаляются на платформе мгновенно и вообще без объяснения причин. Еще одно сомнительное попустительство видехостинга - продвижение толерантности, высмеивание целомудрия, жёсткая пропаганда ЛГБТ, ранних сексуальных связей и прочих извращений, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями. Все это внедряется профессионально, с использованием НЛП-технологий, с учётом возрастной специфики развития детей и молодёжи.Удивляют некоторые родители, которые задают риторический вопрос: «Где он набрался всего этого, ума не приложу?», совершенно не обращая внимание на то, что их ребенок бесконтрольно смотрит то, что выдаёт ему YouTube. Вот реальные ситуации. Девочка (13 лет) насмотрелась на YouTube роликов про диеты и в тайне от родителей начала худеть - сейчас лежит с анорексией в больнице. Есть и более печальный исход: еще одна, получив доступ к непроверенному контенту, покончила жизнь суицидом. А мало ли ребят подсело благодаря YouTube на «АУЕ», «Синий кит» и прочие каналы, несущие разрушение и смерть?Меня часто спрашивают: «Что делать-то? Забрать телефон, что ли? Но ребенок же должен быть на связи». Мой совет: до 12 лет ребенку достаточно и кнопочного аппарата. Да, вы с большой долей вероятности встретитесь с бурной агрессией и протестами, но на кону – психическое, а не редко и физическое здоровье ребенка. Дадите слабину, поддавшись на капризы, шантаж, истерики, – вашего ребёнка «эффективно» воспитает «Ютуб».Хотите больше информации о том, как защитить ребёнка от вредного контента, узнать секреты благородного воспитания? Присоединяйтесь к проекту «Родительский Круг».