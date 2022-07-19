Владельцы оштрафованы на 230 тысяч рублей.

Во Владимирской области нашли шесть карьеров, на которых незаконно добывались полезные ископаемые. Об этом сообщает Россельхознадзор.Общая площадь мест разработки составила 76,5 гектара. Владельцы оштрафованы на 230 тысяч рублей.В качестве примера ведомство приводит Собинский район, где разрыто 38 га сельхозземель, принадлежащих местной администрации. Собственнику участка объявлено предостережение. Материалы проверки направлены в природоохранную прокуратуру для принятия мер.Напомним, что добыча полезных ископаемых на сельхозугодиях запрещена.